«Челси» и «Атлетико» претендуют на звезду Лиги 1

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид с высокой вероятностью сменит клуб грядущим летом.

24-летний футболист интересен лондонскому «Челси» и мадридскому «Атлетико», докладывает Telefoot. Оба клуба рассматривают возможность подписания канадца в летнее трансферное окно. К форварду также присматриваются итальянские «Наполи» и «Милан», о чём уже сообщалось в прошлом.

Джонатан Дэвид записал в свой актив 11 забитых мячей и шесть голевых передач в 27 матчах за «Лилль» в нынешнем сезоне. Действующий контракт игрока истекает в середине 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость звезды «догов» в 50 млн евро.