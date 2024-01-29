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«Челси» и «Атлетико» претендуют на звезду Лиги 1

29 Января 2024 • 05:24 Комментировать
Атлетико М
...
Райо Вальекано
1 1.45 X 4.60 2 6.90
31.01 23:00

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид с высокой вероятностью сменит клуб грядущим летом.

24-летний футболист интересен лондонскому «Челси» и мадридскому «Атлетико», докладывает Telefoot. Оба клуба рассматривают возможность подписания канадца в летнее трансферное окно. К форварду также присматриваются итальянские «Наполи» и «Милан», о чём уже сообщалось в прошлом.

Джонатан Дэвид записал в свой актив 11 забитых мячей и шесть голевых передач в 27 матчах за «Лилль» в нынешнем сезоне. Действующий контракт игрока истекает в середине 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость звезды «догов» в 50 млн евро.

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Челси Атлетико Мадрид Лилль Джонатан Дэвид трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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