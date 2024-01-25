Бент: «Нуньес – один из тех, кого не любят защитники»

Бывший английский футболист Даррен Бент рассказал, что думает об игре нападающего «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса.

Уругваец записал на свой счёт десять забитых мячей и десять результативных передач в 32 матчах нынешнего сезона за команду Юргена Клоппа.

«Дарвин никогда не сдаётся, он гораздо быстрее, чем многие думают, а также силён, хорош на втором этаже. Иногда он принимает не лучшие решения, находясь у чужих ворот, но мне нравится этот игрок. Насколько я знаю, Нуньес – один из тех, с кем не любят встречаться защитники», – заявил Бент, выступая на TalkSPORT.

Дарвин Нуньес перебрался в «Ливерпуль» летом 2022 года из «Бенфики». Стоимость трансфера составила в 85 млн евро.