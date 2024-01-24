Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с «Мидлсбро»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино объяснил, почему заменил вингера Михаила Мудрика в перерыве вчерашнего матча с «Мидлсбро». Напомним, в ответном полуфинале Кубка лиги лондонцы одержали разгромную победу 6:1 и вышли в финал.

«Мудрик получил жёлтую карточку в первом тайме. Перед свистком на перерыв Михаил был замешан в спорном эпизоде, где почти задел соперника. Мы не хотели рисковать, поэтому заменили Мудрика», – сказал Почеттино на пресс-конференции после матча.

Мудрик в этом сезоне отметился тремя голами в Английской премьер-лиге. Михаил перебрался в «Челси» год назад из донецкого «Шахтёра» за 70 миллионов евро.