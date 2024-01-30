​Почеттино рассказал о кадровой ситуации в «Челси» перед игрой с «Ливерпулем»

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино перед матчем Премьер-лиги против «Ливерпуля» высказался о кадровой ситуации в команде.

«Гюсто и Нкунку завтра будут с нами. Мы подождём последнего момента, но на данный момент новости хорошие. Что касается Нико Джексона, то если он приедет вовремя, то будет задействован.

Колвилл не сыграет, поскольку у него проблема с сухожилием. Его возвращение не за горами, но завтра его не будет с нами», - сказал Почеттино журналистам в ходе пресс-конференции.

Матч между «Ливерпулем» и «Челси» стартует 21 января в 23:15 по московскому времени.