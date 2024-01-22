Клопп: «Нуньес может сыграть на левом фланге»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об игре нападающего Дарвина Нуньеса.

Немецкий специалист отметил, что в условиях отсутствия лидера команда Мохамеда Салаха на левом фланге атаки способен сыграть Нуньес.

«У нас есть игроки, которые могут играть справа, но кого выпустить на левый фланг? Очевидно, что Дарвин может там сыграть. Но по ходу игры (с «Борнмутом») нам пришлось перевести Дарвина в центр, а Диаса — на левый фланг», — цитирует Клоппа официальный сайт английского клуба.

В текущем сезоне 24-летний Нуньес провёл за «Ливерпуль» 31 матч, забил 10 голов и отдал 10 результативных передач.

После 21 проведённого матча в текущем розыгрыше чемпионата Англии «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Манчестер Сити» на пять очков. При этом «горожане» имеют одну игру в запасе.