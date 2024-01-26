Два клуба АПЛ по-прежнему претендуют на форварда «Челси» Брою

Нападающий «Челси» Армандо Броя всё ещё может сменить клуб до закрытия зимнего трансферного окна.

Как недавно стало известно, переговоры по албанцу приостановил «Вулверхэмптон», планировавший арендовать форварда с обязательством выкупа. По информации журналиста Бена Джейкобса, другой клуб АПЛ – «Фулхэм» – остаётся в гонке за Броей. Также к игроку присматривается «Астон Вилла», пока, впрочем, не обращавшаяся к «Челси». Стоимость потенциального трансфера оценивается в 35-40 млн евро.

Действующий контракт Армандо Брои с «Челси» рассчитан до 2028 года. В активе 22-летнего футболиста в общей сложности три гола и три результативных паса в 37 матчах за «синих».