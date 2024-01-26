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Два клуба АПЛ по-прежнему претендуют на форварда «Челси» Брою

26 Января 2024 • 00:00 Комментировать
Фулхэм
...
Эвертон
30.01 22:45

Нападающий «Челси» Армандо Броя всё ещё может сменить клуб до закрытия зимнего трансферного окна.

Как недавно стало известно, переговоры по албанцу приостановил «Вулверхэмптон», планировавший арендовать форварда с обязательством выкупа. По информации журналиста Бена Джейкобса, другой клуб АПЛ – «Фулхэм» – остаётся в гонке за Броей. Также к игроку присматривается «Астон Вилла», пока, впрочем, не обращавшаяся к «Челси». Стоимость потенциального трансфера оценивается в 35-40 млн евро.

Действующий контракт Армандо Брои с «Челси» рассчитан до 2028 года. В активе 22-летнего футболиста в общей сложности три гола и три результативных паса в 37 матчах за «синих».

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