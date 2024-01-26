Центральный защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи может перебраться в «Ливерпуль» грядущим летом.

Мерсисайдцы планируют освежить линию обороны после завершения текущего сезона, и Гехи рассматривается в качестве одной из потенциальных трансферных целей, докладывает журналист Дэвид Андерсон. В числе претендентов на 23-летнего футболиста также фигурировали «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Марк Гехи провёл 24 матча за «Кристал Пэлас» в текущем сезоне, записав на свой счёт одну результативную передачу. С 2022 года центрбек приглашается в ряды сборной Англии, за которую отыграл девять встреч.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гехи в 38 млн евро.