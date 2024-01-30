Почеттино рассказал, планирует ли «Челси» трансферы в дедлайн

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, собирается ли его команда покупать кого-то в последние дни январского трансферного окна. Напомним, в этом месяце «Челси» не оформил ни одну сделку.

«В данный момент не могу рассказать вам ни о каких новостях. Ситуация остаётся тихой, я расслаблен. Сегодня мы провели командное собрание, в клубе нет никакой напряжённости», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, «Челси» в последние дни больше всего связывают всего с одним трансфером: «синим» интересен запасной нападающий «Астон Виллы» Джон Дуран, который в этом сезоне забил два гола в Английской премьер-лиге.