Лэмпард назвал причину провала Салаха и де Брёйне в «Челси»

Бывший игрок «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о нападающем «Ливерпуля» Мохамеде Салахе и полузащитнике «Манчестер Сити» Кевине де Брёйне, которые ранее выступали за лондонский клуб.

По словам Лэмпарда, нынешние звёзды АПЛ не подошли тому «Челси», из-за чего быстро покинули клуб.

«Когда речь заходит об игроках, которые сделали «Челси» успешным, всегда нужно помнить и о менталитете той команды и владельца клуба. Второе место для нас было катастрофой. К нам приходили многие футболисты, тот же Кевин де Брёйне, который затем ушёл, и Мохамед Салах. Многие игроки не подходили той команде», — цитирует Лэмпарда журналист Дэйв Оккоп.

Напомним, Салах выступал за «Челси» в период с 2014 по 2016 год. В составе «синих» египтянин провёл 19 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

На счету де Брёйне одна голевая передача в девяти встречах. Бельгиец защищал цвета лондонского клуба с 2012 по 2014 год.