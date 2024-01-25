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Лэмпард назвал причину провала Салаха и де Брёйне в «Челси»

25 Января 2024 • 15:38 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
31.01 23:15

Бывший игрок «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о нападающем «Ливерпуля» Мохамеде Салахе и полузащитнике «Манчестер Сити» Кевине де Брёйне, которые ранее выступали за лондонский клуб.

По словам Лэмпарда, нынешние звёзды АПЛ не подошли тому «Челси», из-за чего быстро покинули клуб.

«Когда речь заходит об игроках, которые сделали «Челси» успешным, всегда нужно помнить и о менталитете той команды и владельца клуба. Второе место для нас было катастрофой. К нам приходили многие футболисты, тот же Кевин де Брёйне, который затем ушёл, и Мохамед Салах. Многие игроки не подходили той команде», — цитирует Лэмпарда журналист Дэйв Оккоп.

Напомним, Салах выступал за «Челси» в период с 2014 по 2016 год. В составе «синих» египтянин провёл 19 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

На счету де Брёйне одна голевая передача в девяти встречах. Бельгиец защищал цвета лондонского клуба с 2012 по 2014 год.  

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Манчестер Сити Фрэнк Лэмпард Мохамед Салах Кевин де Брёйне ещё теги

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ЛИВЕРПУЛЬ ЧЕЛСИ
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