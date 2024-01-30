​Ван Дейк пока не продлит контракт с «Ливерпулем» - названа причина

Действующий контракт защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка рассчитан до середины 2025 года. Как сообщает на своих страницах Daily Mail, нидерландский футболист не хочет подписывать новое трудовое соглашение с «красными» до тех пор, пока не будет ясности относительно долгосрочного видения клуба.

Ранее ван Дейк допустил свой уход из «Ливерпуля». Капитан мерсисайдской команды отметил, что после ухода с тренерского мостика Юргена Клоппа в клубе многое изменится.

На текущий момент «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В среду, 31 января, команда Юрген Клоппа сыграет против «Челси».