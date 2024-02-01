​Джо Коул: «Почеттино достойно принял поражение»

Лондонский «Челси» остался не у дел в матче с «Ливерпулем», проиграв тому со счетом 1:4 в очередном, двадцать втором туре английского чемпионата. После матча аргентинский наставник «Челси» Маурисио Почеттино не стал, подобно иным своим соотечественникам, которым свойственно винить во всем судейство, ссылаться на «посторонние факторы», а честно признал превосходство подопечных Юргена Клоппа. Его благородством восхищается Джо Коул - бывший игрок «Челси» и «Ливерпуля» также

- Почеттино дал отличный комментарий. Он не стал ссылаться на два пенальти, а признал, что соперник был много лучше. Это достойнее всего - признать и идти вперед, - цитирует слова Коула BBC Sport.