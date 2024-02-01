Нуньес не забил «Челси», нанеся 11 ударов по воротам

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес провёл неоднозначный матч против «Челси».

«Красные» уверенно разобрались с соперниками (4:1), но уругваец так и не отличился, хотя нанёс 11 ударов (почти втрое больше, чем весь «Челси»). Как сообщает Squawka, Нуньес – лишь третий за последние восемь лет футболист, не забивший в матче АПЛ при 11 или более ударах. В 2023 году это сделал Мартин Эдегор (те же 11 попыток в игре с «Борнмутом»), а в 2016 году нечто подобное удалось экс-форварду «Манчестер Юнайтед» Златану Ибрагимовичу (12 ударов по воротам «Бёрнли»).

Отметим, что во встрече с «Челси» Дарвин Нуньес не реализовал пенальти и четырежды угодил в каркас.