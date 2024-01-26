Клопп объяснил, почему сообщил о предстоящем уходе из «Ливерпуля» уже сейчас

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, почему решил сейчас сообщить о предстоящем уходе с поста наставника команды.

Ранее специалист заявил, что рассказал руководству о своем уходе еще в ноябре прошлого года.

«В идеальном мире я бы никому ничего не говорил до конца сезона, выиграл все, а затем попрощался, но это невозможно. В мире, в котором мы живем, невозможно хранить подобные вещи в секрете. Удивительно, что мы до сих пор смогли сохранить это в секрете», — приводит слова Клоппа пресс-служба мерсисайдцев.

Немецкий тренер отметил, что его штаб должен был знать об уходе заранее, это касается и руководства, чтобы они уже сейчас могли разработать план. Клопп добавил, что лучше уйти немного раньше, чем позже, ведь если бы он остался на следующий сезон, но в сентябре понял бы, что ошибся, то было бы не очень красиво бросать «Ливерпуль» в середине сезона.

Клопп сообщил об уходе из «Ливерпуля» в конце сезона