Клуб АПЛ приостановил переговоры с «Челси» по трансферу Брои

Переход нападающего Армандо Брои из «Челси» в «Вулверхэмптон» может сорваться.

«Волки» были готовы арендовать 22-летнего футболиста с обязательством последующего выкупа за 30 млн фунтов стерлингов (чуть больше 35 млн евро), однако переговоры были приостановлены, сообщает журналист Том Коломоссе. В «Вулверхэмптоне» опасаются, что выйдут за рамки допустимых по регламенту лиги расходов, если провернут такую сделку.

Армандо Броя записал на свой счёт два забитых гола и одну результативную передачу, отыграв 18 матчей за «Челси» в текущем сезоне. Согласно оценке Transfermarkt, стоимость албанца составляет 28 млн евро.