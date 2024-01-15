«Челси» хочет подписать нападающего «Астон Виллы», но это не Уоткинс

Лондонский «Челси» продолжает искать варианты для усиления линии нападения. По информации от журналиста Натана Гиссинга, «синие» нацелились на форварда «Астон Виллы» Джона Дурана.

Как сообщает источник, в руководстве «Челси» пока только обсуждают кандидатуру 20-летнего колумбийца. В клубе видят в Дуране краткосрочное решение на позицию форварда.

Отмечается, что если «Челси» решит купить колумбийца, «Астон Вилле» сначала придётся найти игроку замену. В нынешнем сезоне Джон забил два гола в 14 матчах Английской премьер-лиги. Нападающий проводит второй сезон в составе бирмингемского клуба.