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«Челси» хочет подписать нападающего «Астон Виллы», но это не Уоткинс

15 Января 2024 • 15:44 Комментировать
Астон Вилла
...
Ньюкасл
30.01 23:15

Лондонский «Челси» продолжает искать варианты для усиления линии нападения. По информации от журналиста Натана Гиссинга, «синие» нацелились на форварда «Астон Виллы» Джона Дурана.

Как сообщает источник, в руководстве «Челси» пока только обсуждают кандидатуру 20-летнего колумбийца. В клубе видят в Дуране краткосрочное решение на позицию форварда.

Отмечается, что если «Челси» решит купить колумбийца, «Астон Вилле» сначала придётся найти игроку замену. В нынешнем сезоне Джон забил два гола в 14 матчах Английской премьер-лиги. Нападающий проводит второй сезон в составе бирмингемского клуба.

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