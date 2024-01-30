​Клопп высказался насчёт слов ван Дейка – игрок допустил уход из «Ливерпуля»

Защитник Виргил ван Дейк на днях допустил свой уход из «Ливерпуля». Комментарий на этот счёт дал рулевой команды Юрген Клопп, который недавно объявил о решении уйти из клуба по завершению сезона.

«Слова ван Дейка? Это совершенно нормально. Ясно, что внешний мир не даёт вам ни секунды, чтобы свыкнуться с переменами. Неделю назад никто не знал о моей ситуации, и никто не спрашивал у игроков о контрактах, которые истекают через полтора сезона.

Никому не о чем беспокоиться. Пишите, что хотите, но клуб стабилен. Всё будет хорошо, я уверен на 100%. Я бы посоветовал сохранять спокойствие. Опасения фанатов не так велики, как вы думаете. Вы недооцениваете интеллект наших фанатов», - сказал Клопп на пресс-конференции.