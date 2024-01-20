«Челси» вернул Казадеи, чтобы наигрывать итальянца в основе

Лондонский «Челси» отозвал из аренды полузащитника Чезаре Казадеи с конкретной целью. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, главный тренер Маурисио Почеттино будет наигрывать итальянского хавбека в основе.

Напомним, в первой половине сезона Казадеи выступал в Чемпионшипе за «Лестер». В 22 матчах второго дивизиона Англии Чезаре отметился двумя забитыми голами. Итальянец помог «Лестеру» закрепиться на первом месте в турнирной таблице.

Источник сообщает, что «Челси» видит в Казадеи огромный потенциал. 21-летний футболист также был отозван из аренды по той причине, что Лесли Угочукву получил серьёзную травму.