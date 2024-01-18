Макаллистер: «Надеюсь, что проведу много лет в «Ливерпуле»

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер выразил надежду, что проведёт на «Энфилде» большую часть своей карьеры. Напомним, 25-летний аргентинец перебрался в команду Юргена Клоппа перед началом этого сезона. «Брайтон» получил за полузащитника компенсацию в размере 42 миллионов евро.

«Надеюсь, что проведу много лет в «Ливерпуле». Я действительно наслаждаюсь своей жизнь здесь. Хочу остаться здесь на многие годы», – цитирует Макаллистера журналист Фабрицио Романо.

В этом сезоне Макаллистер отметился одним голом и результативной передачей в 15 матчах Английской премьер-лиги.