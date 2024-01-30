«Челси» отклонил предложение «Вулверхэмптона» по аренде Брои

«Челси» отклонил предложение «Вулверхэмптона» по аренде нападающего Армандо Брои. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, лондонский клуб не намерен отдавать 22-летнего албанца в обычную аренду.

Ранее сообщалось, что в услугах Брои также заинтересован «Фулхэм». Ожидается, что «Челси» планирует заработать на продаже своего футболиста 50 миллионов фунтов (примерно 58,7 миллионов евро).

В нынешнем сезоне Броя провёл в составе «синих» 19 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Албании в 28 миллионов евро.