Дуран высказался об интересе «Челси» и «Милана»

Нападающий «Астон Виллы» Джон Дуран прокомментировал слухи о своём возможном переходе в лондонский «Челси» или итальянский «Милан» в этом месяце. Напомним, обоим клубам ранее приписывали интерес к 20-летнему колумбийцу.

«Сейчас я полностью сконцентрирован на выступлениях за «Астон Виллу», я не осведомлён об интересен «Челси» и «Милана». Мы говорим о гигантских клубах, но я пока ничего не знаю. В детстве ты мечтаешь играть за такие команды», – цитирует Дурана журналист Саймон Филлипс.

Напомним, Дуран в нынешнем сезоне отметился двумя голами в чемпионате Англии. «Трансфермаркт» оценивает колумбийца в 17 миллионов евро.