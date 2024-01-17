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Дуран высказался об интересе «Челси» и «Милана»

17 Января 2024 • 11:17 Комментировать
Удинезе
...
Милан
20.01 22:45

Нападающий «Астон Виллы» Джон Дуран прокомментировал слухи о своём возможном переходе в лондонский «Челси» или итальянский «Милан» в этом месяце. Напомним, обоим клубам ранее приписывали интерес к 20-летнему колумбийцу.

«Сейчас я полностью сконцентрирован на выступлениях за «Астон Виллу», я не осведомлён об интересен «Челси» и «Милана». Мы говорим о гигантских клубах, но я пока ничего не знаю. В детстве ты мечтаешь играть за такие команды», – цитирует Дурана журналист Саймон Филлипс.

Напомним, Дуран в нынешнем сезоне отметился двумя голами в чемпионате Англии. «Трансфермаркт» оценивает колумбийца в 17 миллионов евро.

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Милан Челси Астон Вилла Джон Дуран трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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