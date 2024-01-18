Бензема не интересен «Челси», но у француза есть другие варианты в АПЛ

Окружение нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема активно ищет французу новую команду в Европе. Как сообщает журналист Бобби Винсент, 36-летний форвард не интересен лондонскому «Челси», который сейчас испытывает кризис в атаке.

Так или иначе, Бензема ранее связывали с другими английскими клубами. Нападающий интересен «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналу», которые были бы не прочь заполучить опытного француза на правах аренды до конца сезона.

Прошлым летом Бензема покинул мадридский «Реал», в составе которого ранее пять раз становился победителем Лиги чемпионов. «Королевский клуб» не заинтересован в возвращении Карима в данный момент.