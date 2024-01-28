Клопп: «Челси» переживает хороший момент, нам будет тяжело»

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящем матче против «Челси». Команды сойдутся лицом к лицу в Премьер-лиге в ближайшую среду.

«Челси» сейчас переживает хороший момент. Нам будет тяжело в этом матче. Нужно убедиться, что мы будем готовы к этой игре», - сказал Клопп в комментарии для BBC Match of the Day.

Матч между «Ливерпулем» и «Челси» стартует 31 января в 23:15 по московскому времени. На текущий момент команда Юргена Клоппа занимает в турнирной таблице Премьер-лиги первое место (48 очков), а команда Маурисио Почеттино – девятое (31 очко).

Напомним, что в воскресенье «Ливерпуль» разгромил «Норвич» в Кубке Англии – 5:2.