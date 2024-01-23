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Мареска: «Челси» удивил нас, когда вернул из аренды Казадеи»

23 Января 2024 • 12:54 Комментировать
Лестер
0:0
Суонси
отменен

Главный тренер «Лестера» Энцо Мареска признался, что его удивило решение лондонского «Челси» вернуть из аренды полузащитника Чезаре Казадеи. Напомним, руководство «синих» приняло решение оставить 21-летнего итальянца до конца сезона.

«Челси» приподнёс нам сюрприз, когда решил вернуть из аренды Казадеи. Клуб сам волен решать, мы ничего не можем поделать. Мы не ожидали такого исхода, но нам нужно справиться с это неожиданностью. Посмотрим, что мы сможем сделать до конца трансферного окна», – заявил Мареска на пресс-конференции.

Казадеи к сегодняшнему дню не провёл за «Челси» ни одного официального матча.

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