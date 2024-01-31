«Фулхэм» намерен арендовать Брою у «Челси» с возможностью выкупа

«Фулхэм» продолжает настаивать на подписании нападающего «Челси» Армандо Брои.

Как сообщалось ранее, «дачникам» будет трудно провернуть сделку из-за завышенных требований «Челси» по албанскому игрока. Согласно обновлённой информации инсайдера Фабрицио Романо, сегодня «Фулхэм» сделал «синим» предложение по аренде 22-летнего форварда с возможностью последующего выкупа.

На Брою также претендовал «Вулверхэмптон», однако предложение «волков» было отклонено во вторник.

В активе Армандо Брои два гола и два ассиста в 19 матчах текущего сезона. Сегодняшний поединок против «Ливерпуля» футболист начнёт в запасе.