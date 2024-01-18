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Некоторые члены руководства «Челси» хотят продать Галлахера в январе

18 Января 2024 • 11:29 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
31.01 23:15

Будущее полузащитника Конора Галлахера в лондонском «Челси» остаётся неопределённым. По информации от инсайдера Бобби Винсента, некоторые члены руководства «синих» видят смысл в продаже 23-летнего англичанина в этом месяце.

Напомним, у Галлахера остаётся полтора года по действующему контракту с «Челси». Стороны пока далеки от подписания нового соглашения, поэтому англичанина в последнее время часто связывают с уходом. Это при том, что главный тренер Маурисио Почеттино считает Конора одним из ключевых игроков своей команды.

Ранее Галлахер был связан с таким клубами, как «Вест Хэм», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». В этом сезоне полузащитник отметился четырьмя ассистами в АПЛ.

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