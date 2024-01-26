Клопп — о реакции руководства «Ливерпуля»: Они просто смирились с моим уходом

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как руководство клуба отреагировало на его решение покинуть команду в конце сезона.

— За эти годы у нас сложились очень хорошие отношения. Я все объяснил, и они смирились, они просто приняли это. Никто не был по-настоящему счастлив. Обычно тебя увольняют после неудачного периода и все испытывают облегчение, но я не уверен, что это тот случай, — заявил Клопп пресс-службе клуба.

Специалист признался, что не хочет сейчас устраивать никаких прощальных вечеринок, потому что он полностью сосредоточен на остатке сезона. Клопп отметил, что никто не должен переживать по поводу его мотивации.

На данный момент «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, имея в копилке 48 очков после 21 тура.

Клопп сообщил об уходе из «Ливерпуля» в конце сезона