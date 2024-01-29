«Челси» вряд ли продлит контракт с Галлахером в ближайшее время, игрок интересен трём клубам

«Челси» в ближайшее время вряд ли продлит контракт со своим полузащитником Конором Галлахером. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, стороны пока далеки от согласования новой сделки. Напомним, действующий контракт англичанина с клубом истекает летом 2025 года.

Источник отмечает, что в данный момент в услугах Галлахера заинтересованы три клуба, среди которых точно есть лондонский «Тоттенхэм». «Шпоры» не теряют надежд совершить трансфер в оставшиеся дни зимнего окна.

Галлахер в большей части сезона являлся капитаном «Челси», так как Рис Джеймс и Бен Чилуэлл пропустили много матчей из-за травм.