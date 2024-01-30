В «Барселоне» уверены, что смогут убедить Клоппа возглавить команду

Руководство «Барселоны» уверено в том, что сможет убедить главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа возглавить каталонскую команду. Напомним, недавно немец официально заявил, что покинет мерсисайдцев в конце сезона. Такое же решение принял тренер «Барселоны» Хави Эрнандес.

Журналист Иван Сан Антонио сообщает о том, что «Барселона» уверена в возможности назначить Клоппа на следующий сезон. Если же тренер настоит на годичной паузе, руководство «сине-гранатовых» пригласит наставника на краткосрочной основе, после чего назначит Клоппа.

Напомним, Юрген во главе «Ливерпуля» выиграл все возможные трофеи. Его команда сейчас возглавляет турнирную таблицу АПЛ.