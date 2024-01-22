Защитник «Ливерпуля» Александер-Арнольд назвал самого сильного игрока, против которого ему приходилось выходить на поле

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд назвал самого сильного соперника, с которым ему когда-либо приходилось сталкиваться на футбольном поле.

Английский футболист выделил аргентинского нападающего «Интер Майями» Лионеля Месси.

«В моей памяти Месси является самым сильным соперником в моей карьере на данный момент», — сказал защитник в видео на YouTube-канале Ассоциации профессиональных футболистов.

В прошлом году 36-летний Месси провёл за «Интер Майями» 14 матчей, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Наиболее известен аргентинский нападающий по своим выступлениям в составе «Барселоны», вместе с которой он четыре раза выиграл Лигу чемпионов и 10 раз стал победителем чемпионата Испании.