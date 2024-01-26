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Почеттино: «Броя может стать отличным форвардом, я постоянно сравниваю его с Кейном»

26 Января 2024 • 03:36 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
31.01 23:15

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил на очередной вопрос об Армандо Брое на фоне слухов об уходе игрока.

Если верить информации, регулярно появляющейся в английской прессе, 22-летний нападающий может сменить клуб уже в текущем месяце. Речь идёт об аренде с возможностью или обязательством выкупа.

«Броя обладает огромным потенциалом, он может стать потрясающим форвардом.

Я постоянно сравниваю его с Гарри Кейном, которого отдавали в аренду в «Лейтон Ориент» и «Норвич», которому потребовалось время, чтобы найти себя. Потом он начал играть [в «Тоттенхэме»], и мы увидели, каков его настоящий потенциал», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Почеттино.

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Евро-Футбол.Ру,
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ЛИВЕРПУЛЬ ЧЕЛСИ
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