Клопп рассказал, вернётся ли к тренерской работе после ухода из «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о своём будущем.

Напомним, ранее немецкий специалист сообщил об уходе из клуба после окончания текущего сезона.

«Конечно, я знаю себя, я не могу просто сидеть сложа руки. Возможно, я найду себе другое занятие. Но я не буду руководить клубом или сборной по крайней мере в течение года. Я не могу и не хочу это делать. Вот и все», — приводит слова немецкого тренера официальный сайт мерсисайдцев.

Клопп является наставником «Ливерпуля» с 2015 года. За это время он выиграл вместе с командой множество различных трофеев, среди которых есть победы в АПЛ и Лиге чемпионов.