Кепа хочет 20 миллионов евро за Кепу, «Реал» принял решение по голкиперу

Лондонский «Челси» озвучил свои требования мадридскому «Реалу» по выкупу голкипера Кепы Аррисабалаги, который в этом сезоне выступает за «королевский клуб» на правах аренды. По информации от The Athletic, «синие» требуют за испанского вратаря 20 миллионов евро компенсации.

Отмечается, что мадридский «Реал» не планирует платить такие деньги за Кепу, который в настоящее время даже не является стабильным игроком основы. В стане «сливочных» считают, что Аррисабалага не пригодится команде после возвращения Тибо Куртуа.

Напомним, Кепа ранее не раз выражал желание остаться в «Реале» на постоянной основе.