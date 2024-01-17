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Кепа хочет 20 миллионов евро за Кепу, «Реал» принял решение по голкиперу

17 Января 2024 • 14:11 Комментировать (2)
Атлетико М
...
Реал Мадрид
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18.01 23:30

Лондонский «Челси» озвучил свои требования мадридскому «Реалу» по выкупу голкипера Кепы Аррисабалаги, который в этом сезоне выступает за «королевский клуб» на правах аренды. По информации от The Athletic, «синие» требуют за испанского вратаря 20 миллионов евро компенсации.

Отмечается, что мадридский «Реал» не планирует платить такие деньги за Кепу, который в настоящее время даже не является стабильным игроком основы. В стане «сливочных» считают, что Аррисабалага не пригодится команде после возвращения Тибо Куртуа.

Напомним, Кепа ранее не раз выражал желание остаться в «Реале» на постоянной основе.

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Реал Мадрид Челси Кепа Аррисабалага трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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Комментарии (2) Все комментарии
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ингерман
17 Января 2024 в 14:50
ай кепа хочет за вратарскую кепку.. А-ха-ха-ха! )))
PozuzuAN
17 Января 2024 в 14:46
кепа хочет за кепу?
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