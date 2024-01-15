Дисаси: «Последние победы вовсе не означают, что теперь у «Челси» всё хорошо»

Центральный защитник «Челси» Аксель Дисаси призвал не переоценивать недавние результаты команды. Напомним, в 5 последних турах Английской премьер-лиги подопечные Маурисио Почеттино одержали 4 победы. Недавно «синие» поднялись на девятую строчку в турнирной таблице.

«Мы сыграли хорошо в последних пяти матчах, за исключением полуфинала Кубка лиги с «Мидлсбро», но это вовсе не значит, что теперь у нас всё хорошо. Мы должны продолжать в том же духе и прогрессировать. Если всё сойдётся, у нас всё будет отлично», – цитирует француза официальный сайт «Челси».

Напомним, Дисаси перебрался на «Стэмфорд Бридж» минувшим летом из «Монако».