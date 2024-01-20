Клубы из Саудовской Аравии рассчитывают провернуть ряд громких подписаний в летнее трансферное окно.

В общей сложности представители чемпионата готовы потратить на новичков более 2 млрд евро, докладывает журналист Бен Джейкобс. Известны и главные трансферные цели местных грандов – ими стали Мохамед Салах из «Ливерпуля» и Кевин де Брёйне из «Манчестер Сити».

Напомним, что египетский форвард мог перебраться в один из саудовских клубов ещё в сентябре прошлого года, но «Ливерпуль» отклонил выгодное предложение.

Стоимость 31-летнего Мохамеда Салаха, по оценке Transfermarkt, составляет 65 млн евро, в то время как 32-летний Кевин де Брёйне оценивается в 60 млн.