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Две суперзвезды АПЛ – главные цели саудовских клубов на лето слухи

20 Января 2024 • 20:39 Комментировать
Манчестер Сити
...
Бёрнли
31.01 22:30

Клубы из Саудовской Аравии рассчитывают провернуть ряд громких подписаний в летнее трансферное окно.

В общей сложности представители чемпионата готовы потратить на новичков более 2 млрд евро, докладывает журналист Бен Джейкобс. Известны и главные трансферные цели местных грандов – ими стали Мохамед Салах из «Ливерпуля» и Кевин де Брёйне из «Манчестер Сити». 

Напомним, что египетский форвард мог перебраться в один из саудовских клубов ещё в сентябре прошлого года, но «Ливерпуль» отклонил выгодное предложение.

Стоимость 31-летнего Мохамеда Салаха, по оценке Transfermarkt, составляет 65 млн евро, в то время как 32-летний Кевин де Брёйне оценивается в 60 млн.

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