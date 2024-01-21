«Вест Хэм» готов побить свой трансферный рекорд, купив нападающего «Байера»

Лондонский «Вест Хэм» нацелился на покупку нападающего леверкузенского «Байера» Виктора Бонифасе. Как сообщает The Sun, ради приглашения нигерийца «молотобойцы» готовы установить новый трансферный рекорд клуба. Самым дорогим игроком в истории лондонцев является Себастьян Аллер, который в 2019 году стоил 50 миллионов евро.

Источник отмечает, что 23-летний Бонифасе также интересен «Ньюкаслу» и «Челси». Впрочем, «Вест Хэм» решительно настроен выиграть гонку за нигерийцем.

В дебютном сезоне за «Байер» Бонифасе в данный момент имеет на счету 10 голов и 7 ассистов в 16 матчах. Ближайшие пару месяцев нигериец пропустит из-за травмы.

Отметим, что «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость нападающего в 40 миллионов евро.