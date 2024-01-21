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«Вест Хэм» готов побить свой трансферный рекорд, купив нападающего «Байера»

21 Января 2024 • 12:31 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Вест Хэм
1 3.45 X 3.45 2 2.20
Через 3 ч. 47 мин.

Лондонский «Вест Хэм» нацелился на покупку нападающего леверкузенского «Байера» Виктора Бонифасе. Как сообщает The Sun, ради приглашения нигерийца «молотобойцы» готовы установить новый трансферный рекорд клуба. Самым дорогим игроком в истории лондонцев является Себастьян Аллер, который в 2019 году стоил 50 миллионов евро.

Источник отмечает, что 23-летний Бонифасе также интересен «Ньюкаслу» и «Челси». Впрочем, «Вест Хэм» решительно настроен выиграть гонку за нигерийцем.

В дебютном сезоне за «Байер» Бонифасе в данный момент имеет на счету 10 голов и 7 ассистов в 16 матчах. Ближайшие пару месяцев нигериец пропустит из-за травмы.

Отметим, что «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость нападающего в 40 миллионов евро.

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