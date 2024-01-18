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«Ливерпуль» поспорит с «Арсеналом» и «Барселоной» за хавбека «Астон Виллы»

18 Января 2024 • 12:08 Комментировать
Унионистас
...
Барселона
Через 8 ч. 50 мин.

В борьбе за полузащитника «Астон Виллы» Дугласа Луиса появился новый претендент. По информации от журналиста Пита О’Рурка, в гонку включился «Ливерпуль», который готов составить конкуренцию лондонскому «Арсеналу» и каталонской «Барселоне».

Источник отмечает, что в это трансферное окно «Астон Вилла» точно не отпустит Луиса. На 25-летнем бразильце стоит ценник в сумму свыше 100 миллионов евро. Ожидается, что борьба за футболиста развернётся ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Дуглас отметился 6 голами и 3 результативными передачами в Английской премьер-лиге. «Астон Вилла» сейчас занимает третью строчку в чемпионате.

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