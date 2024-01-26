Хави: «Я прекрасно понимаю Клоппа»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес отреагировал на заявление наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

Ранее немецкий специалист сообщил, что покинет команду по итогам нынешнего сезона, отметив, что у него заканчивается энергия.

«Я прекрасно понимаю Клоппа. Каждый день я прошу своего диетолога дать мне что-нибудь, чтобы было больше энергии», — заявил Хави на пресс-конференции.

Юрген Клопп является главным тренером английского гранда с осени 2015 года. За это время он выиграл все возможные трофеи в Англии, а также привел «Ливерпуль» к победе в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.