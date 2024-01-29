Нкунку сможет сыграть против «Ливерпуля»

Нападающий «Челси» Кристофер Нкунку в понедельник, 29 января, провёл полноценную тренировку с основной группой, об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Таким образом, 26-летний форвард сможет принять участие в матче 22-го тура Английской премьер-лиги против «Ливерпуля», который состоится в среду (начало – 23:15 по московскому времени).

Напомним, что француз не появляется на поле больше месяца из-за повреждения бедра.

В текущем сезоне Нкунку принял участие лишь в четырех играх во всех турнирах, в основном выходя на замену, в которых отметился одним забитым мячом.