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Нкунку сможет сыграть против «Ливерпуля» слухи

29 Января 2024 • 20:28 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
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31.01 23:15

Нападающий «Челси» Кристофер Нкунку в понедельник, 29 января, провёл полноценную тренировку с основной группой, об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Таким образом, 26-летний форвард сможет принять участие в матче 22-го тура Английской премьер-лиги против «Ливерпуля», который состоится в среду (начало – 23:15 по московскому времени).

Напомним, что француз не появляется на поле больше месяца из-за повреждения бедра.

В текущем сезоне Нкунку принял участие лишь в четырех играх во всех турнирах,  в основном выходя на замену, в которых отметился одним забитым мячом.

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ЛИВЕРПУЛЬ ЧЕЛСИ
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