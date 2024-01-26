Хаби Алонсо ответил, готов ли заменить Клоппа в «Ливерпуле»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо высказался о предстоящем уходе Юргена Клоппа с поста наставника «Ливерпуля».

«Заменил бы Клоппа в «Ливерпуле»? Я испытываю огромное уважение к Юргену и восхищаюсь им. Я был очень удивлен его заявлением, но мое внимание сосредоточено на Леверкузене», — приводит слова Алонсо Madrid Universal.

Специалист отметил, что счастлив в своем нынешнем клубе, добавив, что не может говорить о будущем, ведь сейчас это его не волнует.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что покинет свой пост после окончания текущего сезона Английской премьер-лиги.