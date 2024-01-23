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Олдридж назвал Жоту одним из лучших игроков «Ливерпуля»

23 Января 2024 • 09:50 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
31.01 23:15

Бывший игрок «Ливерпуля» Джон Олдридж поделился мнением об игре нападающего «красных» Диогу Жоты.

Эксперт согласился с другим экс-футболистом «красных» Джейми Каррагером, ранее назвавшего португальского футболиста одним из лучших игроков «Ливерпуля» за всё время существования АПЛ.

«Он очень хорош, как и другие нападающие, но когда дело доходит до завершения атак… Абсолютно лучший. Диогу нужно оставаться в форме и продолжать в том же духе», — написал Олдридж в своей колонке для Liverpool Echo.

Напомним, Жота защищает цвета «Ливерпуля» с сентября 2020 года. В текущем сезоне 27-летний футболист провёл в составе мерсисайдской команды 22 матча, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи.

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ЛИВЕРПУЛЬ ЧЕЛСИ
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