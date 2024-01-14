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«Челси» и «Ливерпуль» хотят купить полузащитника «Ньюкасла», цена вопроса – 130 миллионов евро

14 Января 2024 • 12:52 Комментировать (1)
Борнмут
...
Ливерпуль
21.01 19:30

Лондонский «Челси» и «Ливерпуль» положили глаз на полузащитника «Ньюкасла» Бруно Гимараэса, который включил в свой новый контракт сумму отступных в размере 130 миллионов евро. По информации от Fichajes, «пенсионеры» готовы побороться с мерсисайдцами за трансфер 26-летнего бразильца.

Ранее сообщалось, что в услугах Гимараэса также заинтересована каталонская «Барселона», но команда Хави Эрнандеса вряд ли сможет составить конкуренцию английским клубам в финансовом плане. Бразильца ещё связывали с французским «ПСЖ», который вполне может заплатить требуемые отступные.

Напомним, Гимараэс выступает в АПЛ уже два года после перехода из «Лиона».

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Челси Ливерпуль Бруно Гимараэс ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Prince of Wales
14 Января 2024 в 13:08
Мечта, а не полузащитник. Очень хотел бы видеть его в Ливерпуле. Это не непонятные Кайседы и Лавии. Это сформировавшийся топ-игрок
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