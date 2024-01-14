«Челси» и «Ливерпуль» хотят купить полузащитника «Ньюкасла», цена вопроса – 130 миллионов евро

Лондонский «Челси» и «Ливерпуль» положили глаз на полузащитника «Ньюкасла» Бруно Гимараэса, который включил в свой новый контракт сумму отступных в размере 130 миллионов евро. По информации от Fichajes, «пенсионеры» готовы побороться с мерсисайдцами за трансфер 26-летнего бразильца.

Ранее сообщалось, что в услугах Гимараэса также заинтересована каталонская «Барселона», но команда Хави Эрнандеса вряд ли сможет составить конкуренцию английским клубам в финансовом плане. Бразильца ещё связывали с французским «ПСЖ», который вполне может заплатить требуемые отступные.

Напомним, Гимараэс выступает в АПЛ уже два года после перехода из «Лиона».