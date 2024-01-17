«Челси» возобновил интерес к левому защитнику «Саутгемптона»

Лондонский «Челси» в это трансферное окно может усилиться новым левым защитником. По информации от Daily Express, «синие» возобновили интерес к фуллбеку «Саутгемптона» Кайлу Уокеру-Питерсу.

У 26-летнего защитника через полтора года истекает контракт с нынешним клубом, поэтому руководство «святых» может продать игрока, ведь сейчас нет никаких предпосылок на то, что англичанин подпишет новый контракт.

Отметим, что «Трансфермаркт» оценивает Уокера-Питерса в 20 миллионов евро. Воспитанник «Тоттенхэма» в этом сезоне отметился двумя голами и двумя ассистами во втором дивизионе Англии.