Клопп: «Я понял, что мои ресурсы не безграничны»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что устал от тренерской работы.

— Я тренирую уже 24 года. Когда ты начинаешь карьеру, то заставляешь себя работать на максимум, но сейчас я понял, что мои ресурсы не безграничны. Я предпочитаю вложить все в этот сезон. Я уже не молод и не могу прыгать так высоко, как раньше, — заявил Клопп на пресс-конференции.

Напомним, Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Ранее немецкий специалист был главным тренером «Боруссии» Дортмунд, «Майнца» и молодежной команды «Айнтрахта».

В текущем сезоне «Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии, опережая идущий на второй позиции «Манчестер Сити» на пять очков.