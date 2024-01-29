Робертсон – об уходе Клоппа: «Мы были в шоке, как и весь мир»

Левый защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал решение Юргена Клоппа уйти из клуба.

Немецкий наставник покинет свой пост сразу после завершения сезона, о чём недавно объявил публично.

«Для нас, как и для всего мира, это был шок. Когда он сказал нам, мы не знали, как это воспринимать. Нужно уважать его решение. Юрген – не опрометчивый человек, он хорошо всё обдумал и решил, что так будет правильно для него и его семьи. Единственное, о чём он попросил нас, – чтобы всё было так же, как раньше», – сказал в интервью ITV Робертсон.

Юрген Клопп занимает должность главного тренера «Ливерпуля» с октября 2015 года.