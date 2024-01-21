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Терри: Почеттино нужно время

21 Января 2024 • 16:48 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
31.01 23:15

Экс-футболист «Челси» Джон Терри поделился комментарием о результатах лондонского коллектива в этом сезоне.

«Сейчас у «Челси» не самое лучшее положение, но Почеттино нужно дать время, ведь он является очень хорошим тренером. Я видел его работу. У «Челси» молодая команда, которой пока далеко до «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля», — цитирует Терри Daily Mail.

На данный момент «Челси» располагается на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в копилке 31 балл после 21 матча.

Следующим соперником «синих» станет «Мидлсбро». Встреча Кубка английской лиги пройдет 23 января.

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Челси Джон Терри Маурисио Почеттино ещё теги

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