Терри: Почеттино нужно время

Экс-футболист «Челси» Джон Терри поделился комментарием о результатах лондонского коллектива в этом сезоне.

«Сейчас у «Челси» не самое лучшее положение, но Почеттино нужно дать время, ведь он является очень хорошим тренером. Я видел его работу. У «Челси» молодая команда, которой пока далеко до «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля», — цитирует Терри Daily Mail.

На данный момент «Челси» располагается на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в копилке 31 балл после 21 матча.

Следующим соперником «синих» станет «Мидлсбро». Встреча Кубка английской лиги пройдет 23 января.