​О «Ливерпуле» снимают сериал

В настоящий момент ведутся съёмки документального сериала о «Ливерпуле». Как сообщает пресс-служба клуба, этот сериал выйдет после завершения сезона 2023/2024.

Стоит напомнить, что по завершению сезона тренерский мостик «Ливерпуля» покинет Юрген Клопп. О своём решении немецкий специалист объявил на прошлой неделе, объяснив его тем, что у него заканчивается энергия. Клопп тренирует мерсисайдцев с октября 2015 года и с тех пор выиграл множество титулов.

В среду «Ливерпуль» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Челси». Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.