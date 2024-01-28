Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп мог покинуть команду ещё в минувшем сезоне Английской премьер-лиги.

Напомним, ранее немецкий специалист сообщил, что уйдет из «Ливерпуля» в конце текущей кампании.

Как сообщает Times Sport, Клопп хотел покинуть стан мерсисайдцев в середине прошлого сезона, но жена убедила его продолжить работу в клубе.

На данный момент «Ливерпуль» находится на вершине турнирной таблицы чемпионата Англии, имея в копилке 48 очков после 21 тура.

В эти минуты «Ливерпуль» встречается с «Норвичем» в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Следить за ходом событий можно в текстовой трансляции.