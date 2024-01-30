​Почеттино: «Мне будет не хватать Клоппа»

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино высказался о решении Юргена Клоппа покинуть «Ливерпуль» по завершению сезона.

«После нескольких месяцев, проведённых дома, Юрген наверняка начнёт скучать по тренировкам и игрокам. Когда вы оказываетесь в другой части своей жизни, вы начинаете упускать ту часть, которая была для вас действительно важна.

Мне будет не хватать этого тренера и человека. Мне нравится наблюдать за ним у боковой линии и за командой, которой он управляет. Надеюсь, он пропустит всего несколько месяцев, может быть, год, а затем вернётся», - сказал Почеттино на пресс-конференции.

​Почеттино: «Мы не хотим участвовать в вечеринке в честь Клоппа – мы хотим выиграть»