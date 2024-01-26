Де Дзерби — об уходе Клоппа: «Мне очень грустно, потому что АПЛ теряет одного из лучших тренеров мира»

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби прокомментировал заявление Юргена Клоппа, который принял решение покинуть «Ливерпуль» предстоящим летом.

«Мне очень грустно, потому что Премьер-лига теряет одного из лучших тренеров в мире. Я считаю Клоппа, Гвардиолу, Анчелотти и Бьелсу лучшими тренерами в мире. Я понимаю причины ухода Клоппа. Я считаю нашу работу лучшей в мире, но она очень тяжелая. Нам нужна энергия, ведь работать приходится каждый день», — приводит слова де Дзерби журналист Бен Джейкобс.

Напомним, 56-летний Клопп тренирует «Ливерпуль» с 2015 года. Ранее он работал в дортмундской «Боруссии», «Майнце» и молодежке «Айнтрахта».