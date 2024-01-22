Моуринью сменит Почеттино на посту тренера «Челси»? Источник дал ответы

Бывший наставник лондонского «Челси» Жозе Моуринью может возглавить команду в третий раз за свою тренерскую карьеру. Напомним, португальский специалист возглавлял «синих» с 2004 по 2007 и с 2013 по 2015 годы. Моуринью выиграл с «Челси» три чемпионских титула АПЛ, а также множество кубковых трофеев.

По информации от журналиста Бобби Винсента, возвращение Моуринью в «Челси» пока маловероятно. Руководство клуба продолжает оказывать доверие Маурисио Почеттино, несмотря на то, что команда сейчас занимает девятую строчку в Английской премьер-лиге. Впрочем, в обозримом будущем ситуация может измениться.